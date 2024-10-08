En+ Group попросила прекратить листинг GDR на LSE с 8 октября

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - En+ Group направила уведомление с просьбой об отмене листинга и допуска к торгам депозитарных расписок компании на Лондонской фондовой бирже (LSE) с 8 октября, говорится в сообщении компании на LSE.

Уведомление подается в соответствии с правилом листинга Великобритании.

Запрос на отмену листинга подается в целях соблюдения федерального закона РФ № 114-ФЗ от 16 апреля 2022 года, запрещающего обращение за пределами РФ расписок на акции российских эмитентов.

Торги депозитарными расписками российских компаний на LSE были остановлены биржей в марте 2022 года. Разрешение на сохранение листинга En+, выданное в 2022 году специальной структурой при правкомиссии по иностранным инвестициям, действует до ноября 2024 года.

En+, контролируемая на тот момент структурами своего основателя Олега Дерипаски, вышла на Лондонскую биржу в конце 2017 года, проведя крупнейшее за пять лет IPO, в ходе которого привлекла $1,5 млрд, разместив около 19% акций.

Сейчас у En+ нет контролирующего акционера: Дерипаска в рамках плана по выводу компании из-под санкций сократил свой пакет до 44,95% (голосует не более 35%). Квазиказначейский пакет составляет 21,4%, у Glencore 10,55% акций. Free float En+ составляет около 9,5%.