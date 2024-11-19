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LSE провела делистинг расписок En+

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Лондонская фондовая биржа (LSE) по запросу "Эн+ Груп" прекратила с 19 ноября доступ депозитарных расписок компании к торгам, сообщила Эн+.

Уведомление было подано Эн+ в начале октября в соответствии с правилом листинга Великобритании.

Эн+ добивалась отмены листинга на LSE в целях соблюдения российского закона № 114-ФЗ от 16 апреля 2022 года, запрещающего обращение за пределами России расписок на акции российских эмитентов.

Торги депозитарными расписками российских компаний на LSE были остановлены в марте 2022 года. Разрешение на сохранение листинга Эн+, выданное в 2022 году специальной структурой при правкомисии по иностранным инвестициям, действовало до ноября 2024 года.

Эн+, контролируемая на тот момент структурами своего основателя Олега Дерипаски, вышла на Лондонскую биржу в конце 2017 года, проведя крупнейшее за пять лет IPO, в ходе которого привлекла $1,5 млрд, разместив около 19% акций.

Сейчас у Эн+ нет контролирующего акционера: Дерипаска в рамках плана по выводу компании из-под санкций сократил свой пакет до 44,95% (голосует не более 35%). Квазиказначейский пакет составляет 21,4%, у Glencore 10,55% акций. Free float Эн+ составляет около 9,5%.

LSE Великобритания Эн+ Груп En+ Олег Дерипаска
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