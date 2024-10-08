Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2024 году до $80,9 за баррель

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Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго США понизило прогноз цены на нефть Brent на 2024 год с $82,8/барр. до $80,89/барр., согласно ежемесячному отчету управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Прогноз на 2025 год понижен более значительно - на $6,5: с $84,09/барр. до $77,59/барр.

По оценке EIA, средняя спотовая цена Brent по итогам сентября составила $74/барр., что на $6 меньше, чем в августе. "Опасения относительно (недостаточного - ИФ) роста мирового спроса перевесили снижение нефтяных запасов и решение ОПЕК+ отсрочить увеличение добычи до декабря", - отмечается в отчете.

При этом в ведомстве признают, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке вносит неопределенность и волатильность на нефтяные рынки.