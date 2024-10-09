Brent подешевела до $76,6 за баррель

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти днем в среду перешли к снижению.

К 14:19 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,6 (0,78%), до $76,58 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,61 (0,83%), до $72,96 за баррель.

Накануне обе марки подешевели на 4,6%. Серьезным негативным фактором для рынка стало то, что представители Государственного комитета по делам развития и реформ (NDRC) Китая во вторник не объявили о новых масштабных стимулах, на которые надеялись трейдеры.

Также трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где Израиль пока не нанес ответного удара по Ирану в качестве реакции на недавнюю ракетную атаку, но продолжает наземную операцию на юге Ливана.

Исполняющий обязанности главы "Хезболлы" Наим Кассем сказал, что группировка поддерживает усилия Ливана по заключению соглашения о перемирии с Израилем. Двое его предшественников были убиты израильскими военными, заявил накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Повышенные геополитические риски поддерживали цены на нефть и, вероятно, продолжат это делать, - написали аналитики Morgan Stanley. - Однако баланс на рынке смещается в сторону ослабления".

Эксперты банка повысили рекомендацию для цен марки Brent на четвертый квартал этого года на $5, до $80 за баррель.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил о росте запасов в США на прошлой неделе на 10,9 млн баррелей, что является максимальным приростом с ноября прошлого года. Минэнерго раскроет свои данные позднее в среду. Аналитики, Trading Economics, в среднем ожидают, что запасы выросли на 1,9 млн баррелей.