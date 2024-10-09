Hyundai планирует разместить акции индийского подразделения по 1865-1960 рупий

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейская Hyundai Motor установила диапазон цены акций своего индийского подразделения Hyundai Motor India Ltd. при размещении на бирже в 1865-1960 рупий, пишет Business Standard.

Всего компания планирует разместить около 142 млн акций, или 17,5% всего акционерного капитала. Начало торгов ожидается 22 октября.

Прием заявок на IPO начнет 15 октября и продлится для 17 октября. Крупные институциональные инвесторы смогут подать заявки с 14 октября.

Совокупный объем размещения может составить до 278,7 млрд рупий ($3,3 млрд) и будет крупнейшим в истории Индии. На данный момент рекордным индийским IPO является листинг Life Insurance Corp. of India, которая в 2022 году привлекла 206 млрд рупий ($2,5 млрд).

Hyundai Motor India - второй по величине производитель автомобилей в Индии, уступающий только Maruti Suzuki India.