Поиск

Hyundai планирует разместить акции индийского подразделения по 1865-1960 рупий

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Южнокорейская Hyundai Motor установила диапазон цены акций своего индийского подразделения Hyundai Motor India Ltd. при размещении на бирже в 1865-1960 рупий, пишет Business Standard.

Всего компания планирует разместить около 142 млн акций, или 17,5% всего акционерного капитала. Начало торгов ожидается 22 октября.

Прием заявок на IPO начнет 15 октября и продлится для 17 октября. Крупные институциональные инвесторы смогут подать заявки с 14 октября.

Совокупный объем размещения может составить до 278,7 млрд рупий ($3,3 млрд) и будет крупнейшим в истории Индии. На данный момент рекордным индийским IPO является листинг Life Insurance Corp. of India, которая в 2022 году привлекла 206 млрд рупий ($2,5 млрд).

Hyundai Motor India - второй по величине производитель автомобилей в Индии, уступающий только Maruti Suzuki India.

Hyundai IPO Индия Hyundai Motor India Maruti Suzuki India
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Минсельхоза сообщила, что РФ может увеличить импортную пошлину на цветы

Глава Минсельхоза сообщила, что РФ может увеличить импортную пошлину на цветы

Единственный российский ответчик по иску Генпрокуратуры к Shell ликвидируется

Минюст США может рекомендовать разделение бизнеса Google

Минюст США может рекомендовать разделение бизнеса Google

Сбербанк за 9 месяцев нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6% до 1,193 трлн рублей

Rio Tinto купит производителя лития Arcadium за $6,7 млрд

Rio Tinto купит производителя лития Arcadium за $6,7 млрд

Нефть Brent подорожала до $77,87 за баррель после обвала накануне

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2024 году до $80,9 за баррель

Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2024 году до $80,9 за баррель

Производителей коньяка во Франции тревожат планы ЕС и КНР взаимно повысить пошлины

Производителей коньяка во Франции тревожат планы ЕС и КНР взаимно повысить пошлины
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });