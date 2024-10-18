Индийская "дочка" Hyundai проводит IPO более чем на $3 млрд

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Индийское подразделение южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor привлечет более $3 млрд в ходе IPO, которое станет рекордным для страны.

Книга заявок на участие в IPO Hyundai Motor India была переподписана в 2,4 раза, сообщила Национальная фондовая биржа Индии (NSE). Заявки от инвесторов принимались 15-17 октября.

Спрос со стороны институциональных инвесторов на участие в IPO превысил предложение в 6,97 раза, со стороны сотрудников - в 1,7 раза, отметила NSE. В то же время индивидуальные инвесторы подали заявки лишь на 50% выделенного для них количества бумаг.

Hyundai Motor India продает 142,2 млн акций (17,5%) по цене 1865-1960 рупий в ходе IPO, объем размещения может достичь 278,7 млрд рупий ($3,32 млрд). Эмиссия новых акций не планируется.

Якорные инвесторы, среди которых BlackRock Inc. и Fidelity, купили акции компании почти на $1 млрд по верхней границе ценового диапазона IPO, что обеспечивает индийскому подразделению Hyundai оценку около $19 млрд, пишет The Wall Street Journal.

Торги акциями Hyundai Motor India начнутся 22 октября.

На данный момент рекордным индийским IPO является листинг Life Insurance Corp. of India, которая в 2022 году привлекла порядка $2,5 млрд.

Hyundai Motor India - второй по величине производитель автомобилей в Индии, уступающий только Maruti Suzuki India.