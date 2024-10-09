Поиск

Новак сказал, что пока ОПЕК+ намерена наращивать добычу с декабря

По его оценке, пока нельзя сказать, готов ли рынок принять эти дополнительные объемы

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ситуация на нефтяном рынке требует ежедневного мониторинга, но пока страны ОПЕК+ намерены наращивать добычу по плану, с декабря, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, на данный момент не понятно, готов ли будет рынок принять в декабре эти дополнительные баррели.

"Сейчас еще рано говорить - надо мониторить ситуацию ежедневно", - сказал он, подтвердив, что пока никаких изменений в действиях ОПЕК+ не планируется.

Новак также сказал, что на данный момент не определено, пройдет ли заседание ОПЕК+ в начале декабря в онлайн- или офлайн-формате.

С прошлого года восемь стран-участниц ОПЕК+ добровольно снижают свою добычу, это происходит двумя "траншами".

Одно из сокращений, на 2,2 млн б/с, должно было начать постепенно сворачиваться с 1 октября (на 180-200 тысяч б/с в месяц), но в начале сентября было решено отложить этот шаг еще на два месяца. Кроме того, участники соглашения пристально следят за тем, как страны, допустившие превышение уровней добычи в первые семь-восемь месяцев 2024 года (Ирак, Казахстан и Россия), компенсируют эту "провинность" будущим дополнительным сокращением.

Александр Новак Ирак Казахстан ОПЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бюджет РФ за 9 месяцев выполнен с профицитом 0,1% ВВП

Карточные клиенты ХКФ банка с 11 ноября будут переведены в Совкомбанк

"СПБ биржа" технически готова запустить торги в выходные

"СПБ биржа" технически готова запустить торги в выходные

Нефть Brent подешевела до $76,58 за баррель

Глава Минсельхоза сообщила, что РФ может увеличить импортную пошлину на цветы

Глава Минсельхоза сообщила, что РФ может увеличить импортную пошлину на цветы

Единственный российский ответчик по иску Генпрокуратуры к Shell ликвидируется

Минюст США может рекомендовать разделение бизнеса Google

Минюст США может рекомендовать разделение бизнеса Google

Сбербанк за 9 месяцев нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6% до 1,193 трлн рублей

Rio Tinto купит производителя лития Arcadium за $6,7 млрд

Rio Tinto купит производителя лития Arcadium за $6,7 млрд
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });