Новак сказал, что пока ОПЕК+ намерена наращивать добычу с декабря

По его оценке, пока нельзя сказать, готов ли рынок принять эти дополнительные объемы

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Ситуация на нефтяном рынке требует ежедневного мониторинга, но пока страны ОПЕК+ намерены наращивать добычу по плану, с декабря, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, на данный момент не понятно, готов ли будет рынок принять в декабре эти дополнительные баррели.

"Сейчас еще рано говорить - надо мониторить ситуацию ежедневно", - сказал он, подтвердив, что пока никаких изменений в действиях ОПЕК+ не планируется.

Новак также сказал, что на данный момент не определено, пройдет ли заседание ОПЕК+ в начале декабря в онлайн- или офлайн-формате.

С прошлого года восемь стран-участниц ОПЕК+ добровольно снижают свою добычу, это происходит двумя "траншами".

Одно из сокращений, на 2,2 млн б/с, должно было начать постепенно сворачиваться с 1 октября (на 180-200 тысяч б/с в месяц), но в начале сентября было решено отложить этот шаг еще на два месяца. Кроме того, участники соглашения пристально следят за тем, как страны, допустившие превышение уровней добычи в первые семь-восемь месяцев 2024 года (Ирак, Казахстан и Россия), компенсируют эту "провинность" будущим дополнительным сокращением.