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S&P отметило снижение добычи нефти в ОПЕК+ в сентябре на 0,5 млн б/с

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в сентябре сократили добычу нефти примерно на 0,5 млн баррелей в сутки к августу, до 40,23 млн б/с, говорится в обзоре S&P Global Commodity Insights со ссылкой на данные Platts.

Снижение связано состановкой добычи на месторождениях в Ливии, а также с уменьшением иракского экспорта, объемов нефтепереработки и прямого использования нефти.

Подобная динамика ослабит давление на страны, которых в этом году все активнее призывают соблюдать квоты на добычу на фоне неопределенных перспектив спроса и увеличения производства за пределами ОПЕК+, отмечается в обзоре.

ОПЕК Ливия Platts S&P Global Commodity Insights S&P
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