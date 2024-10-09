Запасы нефти в США выросли на 5,81 млн баррелей за неделю

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,81 млн баррелей - до 422,74 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 6,3 млн баррелей и составили 214,9 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,12 млн баррелей, до 118,51 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,6 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,75 млн баррелей.