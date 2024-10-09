Рубль в среду подешевел в паре с юанем на фоне снижения цен на нефть

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль подешевел на фоне негативной динамики на рынке нефти. Курс юаня в 19:00 по Москве составил 13,6775 руб., что на 2,8 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ увеличил официальный курс доллара на 10 октября на 84,04 копейки, до 96,9483 руб./$1, и поднял курс евро на 72,84 копейки, до 106,4175 руб./EUR1.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин, 9 октября курс доллара на внебиржевом рынке поднимался до 97,3 руб., что является максимальной отметкой за год.

"Напомним, что в начале октября 2023 года пара "доллар-рубль" поднималась в район 102,5 руб. В то время экстренно было введено обязательство по обязательной продаже валютной выручки экспортерами, чтобы обеспечить стабильность курса рубля. После этого в несколько этапов было проведено послабление, и сейчас обязательство по продаже сохранилось только для 40% валютной выручки, что вносит свою негативную роль в процесс ослабления рубля", - отмечает Потавин.

По словам аналитика, непрерывное ослабление курса рубля идет уже пять недель подряд. Этот процесс стал развиваться наиболее активно в последние дни на фоне ряда важных факторов.

"Прежде всего, на процесс влияет общее сокращение продаж экспортной выручки. В сентябре ее объемы сократились до $8,3 млрд - это на 30% меньше, чем было в августе 2023 г. Проблемы, возникшие с трансграничными расчетами, приводят к тому, что экспортеры с учетом снижения норматива объема обязательных продаж обязательной выручки оставляют свою валюту за рубежом, поэтому на внутренний российский рынок она приходит в меньших объемах. Эта нехватка валюты и вызывает рост курса юаня (доллара и евро). Плюс к этому, ослабление рубля к другим валютам - довольно частое явление в начале месяца, когда компании сокращают продажи экспортной выручки после уплаты ежемесячных налогов. Возможно также, что ряд банков в октябре пробует сбалансировать через покупку юаня на спотовом рынке свои дисбалансы между юаневыми активами и пассивами, опасаясь остановки биржевых торгов юанем в середине октября. Вдобавок ко всему с временным лагом стало сказываться снижение цен на нефть, которое мы видели в сентябре. Сюда же накладывается фактор повышенного спроса на валюту для погашения внешних валютных обязательств. Довершает дело рост доли расчетов в рублях во внешнеторговых сделках (сейчас он превысил уровень 40%). Чем больше рублей, тем меньше приток валюты от экспортеров, что при прочих равных приводит к повышению валютного курса", - говорит Потавин.

"После остановки торгов долларом и евро на Московской бирже в середине июня вся торговля ими перешла на внебиржевой рынок. Уже в конце лета основные обороты по юаню перешли на внебиржевой рынок. Поэтому технически все готово для того, что если США 12 октября не продлят лицензию на операции с Московской биржей, то торги китайской валютой перейдут на внебиржу. Там будет менее прозрачное курсообразование и выше комиссии банков, чем были у биржи, однако общий функционал по конвертации одной валюты в другую сохранится. В случае прекращения биржевых торгов юанем в первые пару недель по курсу китайской валюты может наблюдаться повышенная волатильность", - кроме того, подчеркивает Потавин.

Федеральный бюджет РФ в январе-сентябре, по предварительным данным, был исполнен с профицитом в размере 169 млрд рублей, или 0,1% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

За восемь месяцев, по предварительной оценке министерства, был дефицит в размере 331,4 млрд рублей. Позже Федеральное казначейство опубликовало свои данные, в соответствии с которыми дефицит в январе-августе составлял 27,6 млрд рублей. Таким образом, если исходить из предварительной оценки Минфина за 9 месяцев, в сентябре мог наблюдаться профицит в размере 500,4 млрд рублей.

При этом в сообщении отмечается, что по итогам года размер дефицита ожидается в пределах 2% ВВП.

Изначально законом о бюджете на текущий год предусматривался дефицит в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП. Весной он был увеличен до 1,1% ВВП, или 2,120 трлн рублей. А при внесении проекта бюджета на следующую трехлетку Минфин оценил возможное исполнение бюджета в текущем году с дефицитом 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП.

Цены на нефть

Нефтяной рынок остается в минусе в среду, но цены отошли от внутридневных минимумов.

Трейдеры оценивают еженедельную статистику министерства энергетики США по запасам энергоносителей. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 5,81 млн баррелей - до 422,74 млн баррелей, сообщило Минэнерго.

Между тем товарные запасы бензина резко снизились - на 6,3 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 3,12 млн баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составила $76,65 за баррель, что на 0,65% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Контракты на нефть WTI на ноябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,46%, до $73,23 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent опускалась до $75,15 за баррель, WTI - до $71,53 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, оценивая сообщения о том, что "Хезболла" поддержала усилия Ливана о посредничестве в достижении перемирия с Израилем. Эта информация способствовала снижению нефтяного рынка, существенно поднявшегося за предыдущие дни на опасениях перерастания конфликта на Ближнем Востоке в полномасштабную войну, пишет Market Watch.

Ставки межбанковского кредитного рынка в среду выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 8 октября поднялась на 54 базисных пункта, до 18,79% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц увеличилась на 1 базисный пункт - до 18,51% годовых, версия на три месяца повысилась на 3 базисных пункта, до 17,99% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 17,42% годовых.