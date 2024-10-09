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ЦБ РФ сообщил о снижении реального эффективного курса рубля в сентябре на 1,7%

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Реальный эффективный курс рубля, по предварительной оценке, в сентябре 2024 года снизился на 1,7% относительно августа, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Этот показатель сейчас находится чуть ниже своего медианного значения последних лет (-2% к медиане с января 2015 года по сентябрь 2024 года), отмечает Банк России.

Ранее сообщалось, что реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в августе 2024 года снизился на 1,7% по отношению к июлю. В январе-августе 2024 года реальный эффективный курс рубля вырос на 7,9%.

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