Рубль утром возобновил ослабление в паре с юанем после снижения накануне

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в четверг, рубль продолжает дешеветь после снижения накануне.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,6965 руб. (+1,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,96 коп. выше уровня действующего официального курса.

Реальный эффективный курс рубля, по предварительной оценке, в сентябре 2024 года снизился на 1,7% относительно августа, говорится в комментарии ЦБ РФ.

Этот показатель сейчас находится чуть ниже своего медианного значения последних лет (-2% к медиане с января 2015 года по сентябрь 2024 года), отмечает Банк России.

Ранее сообщалось, что реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в августе 2024 года снизился на 1,7% по отношению к июлю. В январе-августе 2024 года реальный эффективный курс рубля вырос на 7,9%.

Свежие данные по инфляции в РФ

Инфляция в РФ с 1 по 7 октября составила 0,14% после 0,19% с 24 по 30 сентября, 0,06% с 17 по 23 сентября, 0,10% с 10 по 16 сентября, 0,09% с 3 по 9 сентября и дефляции 0,02% с 27 августа по 2 сентября, сообщил в среду Росстат.

С начала года рост цен в РФ к 7 октября составил 5,87%.

Из недельных данных за 7 дней октября этого и прошлого годов следует, что на 7 октября годовая инфляция в РФ замедлилась до 8,60% с 8,70% на 30 сентября (9,05% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и замедлилась до 8,52% с 8,57% на 30 сентября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь октябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Точную оценку годовой инфляции на конец сентября Росстат опубликует 11 октября в докладе о месячной инфляции в сентябре.

Cовет директоров Банка России на заседании 13 сентября повысил ключевую ставку до 19% с 18%.

Выбрав средний по степени жесткости вариант в отношении ставки (на заседании рассматривался и сценарий повышения до 20%, а также ее сохранения), в сигнале на будущее ЦБ ожидаемо для такого сценария использовал ястребиную формулировку, вернувшись к горизонту следующего заседания (пройдет 25 октября).

"Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики для того, чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - говорится в заявлении ЦБ от 13 сентября.

ЦБ в июле повысил прогнозы по инфляции на этот и следующий год - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 13 сентября заявила, что ЦБ скорее всего в конце октября на опорном заседании повысит текущий прогноз по инфляции (6,5-7%) на 2024 год.

Минэкономразвития в начале сентября пересмотрело в большую сторону свой прогноз по инфляции в 2024 году до 7,3% с апрельских 5,1%, в 2025 году - до 4,5% с 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября, по инфляции в 2024 году составляет 7,5% (вырос с 7,1% на начало сентября). При этом консенсус-прогноз на 2025 год вырос до 5,4% (с 4,8% по опросу в начале сентября), что значительно превышает как прогноз Минэкономразвития (4,5%), так и прогноз ЦБ (4,0-4,5%).

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок растут утром в четверг, более чем компенсировав умеренное снижение по итогам предыдущей сессии, вызванное данными о росте запасов нефти в Соединенных Штатах.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени составила $76,94 за баррель, что на 0,47% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на 0,53%, до $73,62 за баррель.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,81 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали более умеренного роста, на 1,6 млн баррелей.

Инвесторы следят за ураганом "Милтон", который достиг западного побережья штата Флорида со скоростью ветра свыше 200 км/ч. Власти штата объявили режим ЧС, отменены занятия в учебных заведениях, ряд школ переоборудован во временные укрытия.