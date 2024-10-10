ВТБ не планирует buyback акций у "недружественных" нерезидентов

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - ВТБ в рамках нового распоряжения президента РФ не планирует выкупать акции у "недружественных" нерезидентов, разрешение главы государства потребовалось для проведения реорганизации банка. Об этом сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Намерений таких нет. Любой выкуп акций, у "недружественных" лиц даже – это уменьшение нашего капитала. Поэтому у нас нет таких намерений производить какой-то buyback, выкуп, какие-то операции, кроме реорганизационных, по нашим акциям", - заявил Пьянов.

Он подчеркнул, что для реорганизации банку не нужно выкупать акции "у каких-то миноритариев, недружественных держателей".

Банки, даже публичные, в мире очень редко проводят выкуп акций, потому что "этот buyback уничтожает самый ценный регуляторный базовый капитал", который формируют основные нормативы, отметил первый зампред.

"В ситуации сейчас, когда нормативы и планово растут, восстанавливая базельские надбавки, и внепланово растут на антициклическую надбавку, и еще макропруденция как бы давит на преимущественно розничный бизнес по всем кредитным продуктам, я не знаю ни одной организации банковской, которая в здравом уме пошла бы на какой-то buyback", - заявил Пьянов.