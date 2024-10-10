Распоряжение президента разрешает запланированные на 2024-2026 гг. реорганизации ВТБ и его "дочек"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Разрешение президента РФ потребовалось ВТБ для юридического обеспечения запланированных на ближайшие годы реорганизаций самого банка и его дочерних обществ, пояснил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение в соответствии с указом от 5 августа 2022 г. N520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Документ размещен на официальном портале правовой информации и разрешает банку и лицам, находящимися под его контролем, сделки, влекущие за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования или распоряжения акциями ВТБ.

Пьянов напомнил, что ВТБ на ближайшие несколько лет запланировал ряд реорганизаций: в 2024 году - выделение специального юрлица, на баланс которого перейдет часть заблокированных активов и пассивов, в 2025 году - интеграция банков "ФК Открытие" и Саровбизнесбанка, а в 2026 году - Почта банка. Указ N520 ограничивал ВТБ в осуществлении каких-либо сделок с капиталом без специального разрешения президента, пояснил топ-менеджер. В частности, указ запрещает сделки и операции с акциями акционерных обществ, включенных в перечень стратегических предприятий, а также с акциями их дочерних компаний.

"По ряду этих реорганизаций, естественно, по уставу нужно проголосовать Российской Федерации, то есть представителям Росимущества. Соответственно, при оформлении директив по этому голосованию мы мы столкнулись с очень интересной интерпретацией N520 указа президента РФ в силу того, что ВТБ является стратегическим обществом и положение указа распространяется на сделки с уставным капиталом стратегических обществ", - пояснил он.

"И второе, в банке ВТБ, по сути, существуют владельцы, которые являются иностранцами из недружественных государств. Поэтому при оформлении директив мы столкнулись с интерпретацией юридическими службами наших министерств и ведомств, что такие реорганизации требуют разрешения президента по указу N520. Поскольку реорганизаций у нас планируется много и они частые, ходить индивидуально за разрешением президента по этим реорганизациям под каждую сделку мы посчитали трудоемким для всех. И поэтому по согласованию с главным правовым управлением администрации президента мы пошли на формирование генерального разрешения по 520-му указу в форме распоряжения президента Российской Федерации, которое вы видели", - заявил первый зампред.

Появление этого распоряжения сейчас связано с запланированным на 16 октября внеочередным собранием акционеров ВТБ, в повестке которого вопрос о выделении из банка специального общества, куда перейдет часть заблокированных активов и пассивов. Как пояснил Пьянов, представитель Росимущества должен был получить инструкцию о том, как голосовать. Инструкцию согласовывают министерства и ведомства, которые и посчитали, что эта реорганизация подпадает под запрет указа N520 и необходимо специальное разрешение президента.

"Мы просто не могли без этого разрешения получить директивы по голосованию РФ на всех наших реорганизационных мероприятиях. Нет цели защититься от каких-то претензий миноритариев - нерезидентов из недружественных стран, цель была - повысить комфорт наших министерств и ведомств для оформления инструкций по голосованию от нашего мажоритарного акционера - Российской Федерации - на всех наших реорганизационных собраниях", - указал Пьянов.

"К сожалению или к счастью, банан - это просто банан в данном случае. То есть распоряжение только для цели реорганизации мы получали", - добавил он.