Силуанов предложил подумать об индексации утильсбора на сельхозтехнику для защиты рынка РФ от импорта

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Вопрос об индексации утильсбора на сельхозтехнику в РФ должен быть проработан ко второму чтению бюджета на следующую трехлетку, так как необходимо защитить внутренний рынок от зарубежных поставок, стимулируемых субсидированными низкими ставками, заявил глава Минфина Антон Силуанов на выездном заседании совета Госдумы по вопросам развития сельхозмашиностроения.

Министр отметил, что, несмотря на сохранение мер господдержки, объемы производства и продаж российских сельхозмашиностроителей сейчас снижаются. "Казалось бы, меры поддержки все те же самые: субсидии производителям, льготный лизинг, скидки на технику и льготные займы ФРП. Но изменилось следующее. Мы видим, что идет рост импорта сельхозтехники, который субсидируется и льготируется в тех странах, где эта техника производится. Стоимость денег возросла. Действительно, ставка высокая и это влияет на платежеспособный спрос, на возможности закупки техники", - сказал Силуанов.

Он отметил, что ко второму чтению бюджета на следующую трехлетку Минфин и Минпромторг обсудили возможные меры дополнительной поддержки отрасли со стороны государства. Одной из таких мер, по его словам, может стать индексация утилизационного сбора.

"Нужно защитить наш рынок от таких вот льготных поставок сельхозтехники из других стран. Для это есть у нас все инструменты. В первую очередь, это утильсбор, деньги от которого пойдут, в том числе, на поддержку нашего сельхозмашиностроения. Кстати, если мы посмотрим на динамику утильсбора, которую мы предусмотрели на последующие годы - она по сути дела стоит на месте. Мы видим, что ставки утильсбора с 2024 года по 2030 год на комбайны зерноуборочные, на машины сельхозназначения самоходные - ставки те же самые, они даже не индексируются. Мне кажется, нужно здесь, во-первых, поработать над бюджетом ко второму чтению. И второе - рассмотреть в правительстве вопрос о ставках утильсбора. С одной стороны, как о защитной мере от льготного импорта, а с другой - для направления ресурсов от этого источника на поддержку отечественных сельхозтоваропроизводителей", - предложил глава Минфина.

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин согласился обсудить этот вопрос ко второму чтению бюджета вместе с машиностроителями. "Давайте здесь опираться на мнение машиностроителей, чтобы наш рынок был защищен, чтобы отечественные наши производители чувствовали поддержку. Если мы не можем прямо субсидировать, тогда нам надо защищать рынок и искать другие механизмы, что, собственно, и предлагается. Ну, и стоимость денег выросла. Это тоже тема, которую надо обсуждать, для того чтобы стимулировать производство сельхозтехники", - сказах он в ходе выездного заседания в четверг.