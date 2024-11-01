Господдержка обеспечения АПК сельхозтехникой в 2025 году может удвоиться

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Господдержка обеспечения аграриев сельскохозяйственной техникой в 2025 году может увеличиться почти в два раза по сравнению с 2024 годом, прогнозирует министр сельского хозяйства Оксана Лут. Она сказала об этом на заседании программной комиссии партии "Единая Россия".

"Надеемся, что увеличение будет очень серьезным, фактически почти в два раза", - заявила глава Минсельхоза.

Лут сообщила, что в текущем проекте бюджета на эти цели на 2025 год уже заложено на 600 млн рублей больше, чем в этом году. "Плюс мы с Госдумой и с партией отрабатываем возможность дополнительного увеличения ко второму чтению - еще трех миллиардов рублей. И совместно с Минпромторгом на следующий год мы ищем источники для того, чтобы увеличить именно лизинговую поддержку еще на 4 млрд рублей", - сказала она, подчеркнув, что сельхозпроизводители будут обеспечены всей необходимой техникой.

Как сообщалось, в этом году из-за возросших цен, удорожания кредитов и роста других затрат сельхозпроизводители значительно сократили покупку сельхозтехники.

По данным ассоциации "Росспецмаш", в первом полугодии этого года отгрузки сельхозтехники российского производства сократились на 10%, до 107,4 млрд рублей, на фоне снижения платежеспособного спроса со стороны сельхозпроизводителей. В частности, продажи зерноуборочных комбайнов упали на 22% (до 2368 штук), самоходных кормоуборочных комбайнов - на 32% (до 107 штук), сельскохозяйственных тракторов - на 1% (до 2121), плугов - на 22% (до 788 штук), культиваторов - на 18% (до 1231), борон - на 10% (до 2002), сеялок - на 15% (до 1918), косилок - на 10% (до 1456).

Предприятия по производству сельхозтехники загружены лишь на 40-60%.

В то же время в АПК сохраняется дефицит основных видов техники, а у значительной части имеющейся - длительный срок эксплуатации. По оценке Минсельхоза, отрасли не хватает 65 тысяч тракторов, 34 тысяч комбайнов. Доля тракторов, эксплуатируемых свыше 10 лет, составляет около 53%, зерноуборочных комбайнов - 45%, кормоуборочных комбайнов - 44%.

Компания "Росагролизинг" в этом году (с 1 января по 24 октября) поставила аграриям 1 905 тракторов, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость этой техники составила 20,5 млрд рублей.

Лут также сообщила, что на реализацию госпрограмм Минсельхоза с учетом поправок проекта федерального бюджета ко второму чтению на 2025 год предусмотрено 521,4 млрд рублей, на 2026 год - 539,6 млрд рублей, на 2027 год - 551,6 млрд рублей.