Объем фондов персональной ответственности туроператоров превысил 3,5 млрд рублей

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Размер фондов персональной ответственности туроператоров при Ассоциации по выездному туризму "Турпомощь" превысил 3,5 млрд рублей, еще 570 млн рублей составляет резервный фонд. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), директор объединения Александр Осауленко.

"Совокупно фонд персональной ответственности туроператоров сформирован на 2,5% из 7% положенных. Тем не менее, сумма впечатляет – 3,5 млрд рублей до конца 2024 года. Также правительство сейчас каждый год пролонгирует ставку один рубль для взноса в резервный фонд, и на сегодняшний день он составляет 570 млн рублей. То есть сейчас там объем средств втрое больше, чем необходимо в случае эвакуации туристов", - сказал Осауленко в ходе выступления в четверг на Международном конгрессе туроператоров, организованном ассоциацией "Турпомощь".

По его словам, представители туриндустрии рассчитывают на дальнейшее пролонгирование льготной ставки для взноса в резервный фонд "Турпомощи" в 2025 году.

У турбизнеса есть и другая проблема, связанная с минимальным финансовым обеспечением туроператоров в сфере выездного туризма, добавил вице-президент РСТ.

В марте 2022 года правительство РФ утвердило ряд мер поддержки туроператоров в сфере выездного туризма. Так, до 30 апреля 2024 года применялся минимальный размер финансового обеспечения ответственности в размере 10 млн рублей. С 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года в рамках переходного периода финобеспечение для этих туроператоров должно быть сформировано в размере не менее 25 млн рублей.

Осауленко сообщил, что в связи с этим представители туриндустрии разработали предложение, направленное на снижение финансовой нагрузки на туроператора.

"Мы обсуждали это предложение на различных экспертных площадках, в том числе и с крупными операторами, и с регионами. Оно сейчас дошлифовывается, оно уже есть у нашего регулятора. И если это предложение будет реализовано в том или ином виде, то нагрузка на туроператора сократится в 3,2-3,5 раза. При этом степень защищенности туристов не снизится", - подчеркнул эксперт.