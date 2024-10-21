Президент РСТ предложил ввести сбор с покупателей заграничных туров

Сбор мог бы стать альтернативой фонду "Турпомощь", куда перечисляют деньги туроператоры

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский предложил изменить механизм финансовых гарантий туроператоров и создать государственный фонд, в который каждый покупатель тура за рубеж платил бы сбор. Такой фонд, по его мнению, может стать аналогом экспортной пошлины на выездной туризм, сообщает пресс-служба РСТ.

"Страховые компании отказываются от страхования ответственности туроператоров по выездному туризму. Объем средств, перечисляемых в фонд персональной ответственности, неуклонно растет, поскольку он привязан к обороту компании, который растет вместе со стоимостью турпродукта. Какие-либо проценты от размещенных денежных средств в фондах туроператоры не получают в связи с действующим законодательством. А суммы там не маленькие, у крупных туроператоров объем замороженных средств в фонде персональной ответственности приближается к миллиарду рублей", - заявил Уманский.

По оценке экспертов РСТ, на сегодняшний день объем денежных средств, находящихся в фонде персональной ответственности, сформированном туроператорами по выездному туризму, достиг колоссальных масштабов и к концу 2024 года достигнет 3,5 млрд рублей, а резервный фонд составит не менее 570 млн рублей. Вместе с тем, эти денежные средства фактически выведены из оборота компаний, и они не могут получить никаких дивидендов от того, что резервный фонд за последние 4 года вырос ориентировочно на 200 млн рублей.

Президент союза напомнил, что, как показал опыт последних банкротств туроператоров, предел возмещения, на который может рассчитывать потребитель, колеблется в диапазоне от 15 до 30% от стоимости тура.

"Альтернативой существующим инструментам мог бы стать единый туристический сбор в государственный внебюджетный фонд с каждого реализованного выездного турпродукта, который оплачивал бы потребитель по аналогии с туристическим налогом. Гарантии перед туристами, в этом случае должно взять на себя государство, а дивиденды от денежных средств, уплаченных в такой фонд, могли бы быть направлены на развитие инфраструктуры внутреннего туризма, например, на проект "Пять морей и озеро Байкал", - сказал он.

По мнению Уманского, в сложившейся ситуации такой подход может оказаться на порядок эффективнее

"Это своеобразный туристический аналог экспортной пошлины, направленный на развитие внутреннего туризма и обеспечение защиты прав потребителей. Администратором и гарантом в этом случае должно выступить государство", - подытожил он.

Регионы с 1 января смогут вводить туристический налог на размещение в отелях. Его будет поэтапно увеличиваться с 1% в 2025 году до 5% в 2029.