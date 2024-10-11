Нефть Brent подешевела до $79,18 за баррель

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Нефть слабо дешевеет в пятницу, корректируясь после существенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составила $79,18 за баррель, что на $0,22 (0,28%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $2,82 (3,7%), до $79,4 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,16 (0,21%), до $75,69 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $2,61 (3,6%), до $75,85 за баррель.

Рынок продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке, трейдеры ждут удара Израиля по Ирану. Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее пообещал, что этот удар окажется внезапным для Тегерана.

"Конфликт на Ближнем Востоке по-прежнему заставляет трейдеров гадать, насколько сильным будет потенциальный шок для поставок нефти на мировой рынок", - отмечает аналитик IG Asia Йип Джун Ронг.

Этот фактор обеспечивает поддержку нефтяному рынку, однако, поскольку ответные меры Израиля затягиваются, терпение трейдеров истощается, и рынок может потерять часть премии за риск, полагает эксперт.

Подъем цен на нефть ограничивается сохраняющимися опасениями в отношении перспектив спроса в Китае, а также ожиданиями наращивания добычи странами ОПЕК+, отмечает Market Watch.