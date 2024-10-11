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Brent подешевела до $78,74 за баррель

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти опускаются в пятницу, но завершают неделю в небольшом плюсе.

К 14:30 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,66 (0,83%) до $78,74 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,6 (0,79%), до $75,25 за баррель.

Рынок продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке, трейдеры ждут удара Израиля по Ирану. Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее пообещал, что этот удар окажется внезапным для Тегерана.

"Нефтяной рынок, вероятно, останется волатильным в связи с неопределенностью относительно того, будет ли Израиль напрямую атаковать нефтяные объекты в Иране", - говорится в обзоре аналитиков ANZ Research, который цитирует The Wall Street Journal.

Сдерживающими факторами для нефтяного рынка являются опасения в отношении перспектив спроса в Китае, а также ожидания наращивания добычи странами ОПЕК+, отмечает MarketWatch. Внимание трейдеров направлено на Китай, поскольку ранее на этой неделе Пекин сообщил, что Минфин КНР анонсирует новые меры бюджетной политики в субботу.

Brent Израиль WTI Китай Иран Минфин ОПЕК
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