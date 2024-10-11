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Wells Fargo в III квартале снизил чистую прибыль на 11%, выручку - на 2%

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Один из крупнейших американских банков Wells Fargo & Co. в третьем квартале 2024 года снизил чистую прибыль на 11,3%, выручку - на 2,4%.

Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в июле-сентябре составила $5,114 млрд, или $1,42 в расчете на акцию, по сравнению с $5,767 млрд, или $1,48 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Выручка уменьшилась до $20,366 млрд против $20,857 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль банка на уровне $1,28 на акцию при выручке в $20,403 млрд.

Чистый процентный доход банка в прошедшем квартале упал на 10,8% и составил $11,690 млрд, при этом непроцентные доходы выросли на 12% - до $8,676 млрд. Консенсус-прогноз для первого показателя составлял $11,897 млрд, для второго - $8,441 млрд.

Объем отчислений в резервы на покрытие возможных убытков по кредитам сократился на 11% - до $1,065 млрд.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на 30 сентября составлял 11,3% по сравнению с 11% годом ранее. Средняя рентабельность капитала (ROE) опустилась до 11,7% с 13,3%.

Выручка подразделения Wells Fargo в сфере обслуживания потребителей и малого бизнеса в июле-сентябре сократилась на 5% - до $9,124 млрд. Доходы от ипотечного кредитования выросли на 0,2%, в то время как выручка в сегменте кредитных карт уменьшилась на 2%, от автокредитования - на 24%.

Подразделение, занимающееся обслуживанием корпоративных клиентов, сократило выручку на 2% - до $3,333 млрд. В сегменте управления состояниями она увеличилась на 5% и составила $3,878 млрд.

Инвестиционное подразделение зафиксировало снижение выручки на 0,2% - до $4,911 млрд. В том числе доход от операций с инструментами с фиксированной доходностью вырос на 16%, достигнув $1,327 млрд, от операций с акциями - упал на 24%, до $396 млн.

Банк в четвертом квартале выкупил 62 млн своих акций на сумму $3,5 млрд, говорится в отчетности.

Котировки акций Wells Fargo в ходе предварительных торгов в пятницу повышаются на 3,7%. Рыночная стоимость банка за последние три месяца увеличилась на 2,1% (до $197 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 3,5%.

Wells Fargo США
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