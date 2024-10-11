JPMorgan увеличил выручку в III квартале на 7%, лучше прогнозов

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - JPMorgan Chase & Co., крупнейший банк США по объему активов, в третьем квартале 2024 года увеличил чистую прибыль в расчете на акцию и выручку, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Чистая прибыль банка в июле-сентябре снизилась до $12,9 млрд с $13,15 млрд годом ранее. Чистая прибыль в расчете на акцию увеличилась до $4,37 с $4,33 годом ранее.

Квартальная выручка JPMorgan повысилась на 7%, до $42,65 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на акцию на уровне $3,99 и выручку в размере $41,43 млрд.

Чистый процентный доход банка в минувшем квартале увеличился на 3%, до $23,5 млрд. Непроцентные доходы выросли на 11% - до $19,8 млрд.

Отчисления JPMorgan в резервы на возможные потери по ссудам подскочили более чем вдвое и составили $3,11 млрд по сравнению с $1,4 млрд годом ранее.

Выручка розничного подразделения (CCB) JPMorgan в минувшем квартале снизилась на 3% - до $17,79 млрд, чистая прибыль упала на 31%, до $4,05 млрд.

Выручка корпоративно-инвестиционного банка (CIB) увеличилась на 9%, до $17,02 млрд, чистая прибыль - на 13%, составив $5,69 млрд. Доход от операций с активами с фиксированной доходностью практически не изменился в годовом выражении и составил $4,5 млрд, от операций с акциями - вырос на 27%, до $2,6 млрд. Доход в сфере инвестиционно-банковских услуг повысился на 29%, до $2,4 млрд.

Подразделение JPMorgan в сфере управления активами, в том числе, состоятельных клиентов, увеличило выручку на 9%, до $5,44 млрд, но чистая прибыль снизилась на 5%, до $1,35 млрд. Объем активов под управлением банка вырос на 23% - до $3,9 трлн.

Квартальная выручка в сегменте обслуживания коммерческих организаций подскочила вдвое, до $3,07 млрд, чистая прибыль выросла в 2,2 раза - до $1,81 млрд.

С начала 2024 года капитализация JPMorgan выросла на 25,1%, до $605,56 млрд.

JPMorgan Chase был основан свыше 200 лет назад, является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и услуг доверительного управления. Штат насчитывает более 250 тысяч человек.