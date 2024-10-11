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Аналитик Luminor отметил потерю конкурентоспособности экономикой Эстонии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Экономика Эстонии уже более двух лет находится в состоянии застоя, чтобы вновь стать конкурентоспособной и вернуться к росту ей необходимы миллиардные инвестиции из-за рубежа, считает главный экономист прибалтийского банка Luminor Ленно Уускюла. Его слова приводит агентство BNS.

"За последние два-три года промышленная политика всего мира совершила поворот на 180 градусов: тон задаёт противостояние Запада и Китая в торгово-экономических отношениях, их взаимные таможенные пошлины и соответствующие угрозы. В свете этого всё больше стран, в том числе и в нашем регионе, борются за привлечение к себе важных компаний, предлагая различные прямые и косвенные субсидии и налоговые льготы", - отметил Уускюла.

Экономические показатели Эстонии находятся значительно ниже своих потенциальных значений. Прогнозы на 2025 и последующие годы также довольно скромные.

"Мы потеряли около 6% ВВП и отстаем от своего потенциала на 15% - это означает, что наша ежегодная "дыра" в ВВП составляет 6 млрд евро, - отметил Уускюла. - Глядя на окружающую обстановку и оценивая перспективы на будущее, мы должны признать, что Эстония, исповедующая политику так называемого "прежнего мирового порядка", больше неконкурентоспособна в мире и не привлекательна как страна, поэтому нам необходимо очень четкое изменение направления, ориентированное на будущий рост".

По мнению главного экономиста Luminor, главный вопрос заключается в том, как активно привлекать инвестиции в Эстонию. Уускюла положительно оценивает план властей начать предлагать стимулы для крупных инвестиций, приходящих в Эстонию, однако, исходя из опубликованной на данный момент информации, он считает этот план слишком узконаправленным, с учетом как размера требуемых инвестиций, так и потенциальной суммы поддержки.

"Первоначальный размер инвестиций составляет не менее 100 млн евро, но сумма поддержки не увеличивается пропорционально инвестициям. Это означает, что при инвестициях в 200 млн евро размер помощи уже значительно снижается. Нашу экономику не смогут стимулировать инвестиции в размере 100 млн евро, которые (число таких инвестпроектов - ИФ) можно пересчитать по пальцам одной руки. Нам нужно много инвестиций, и на миллиарды евро. Кроме того, кажется, что "стартовый уровень" установлен слишком высоко, и предпочтение отдается крупным компаниям", - полагает главный экономист Luminor.

В этой связи Уускюла призвал понизить планку инвестиций для предоставления поддержки.

Меры по привлечению инвесторов, по его мнению, также должны быть критически оценены с точки зрения требуемого количества рабочих мест, так как от компаний поступают отзывы о трудностях при поиске работников.

"Для ряда высокотехнологичных отраслей может оказаться экономически более целесообразным выполнять работы с высокой добавленной стоимостью с относительно небольшим штатом сотрудников, передавая необходимые вспомогательные функции на аутсорсинг. Однако требование к численности рабочей силы может заставить компании напрямую нанимать этих дополнительных сотрудников", - говорит Уускюла.

"С другой стороны, если посмотреть на общий доход, получаемый в виде налоговых поступлений от аутсорсинговых услуг, то эффект (для бюджета - ИФ) может быть таким же, без дополнительного бремени для компании, осуществляющей инвестиции", - сказал он.

По данным статистики, ВВП Эстонии в 2023 году снизился на 3% после спада на 1,3% в 2022 году.

Банк Эстонии ждет экономического спада в текущем году на уровне 0,4%, а Европейский банк реконструкции и развития - на 0,8%. Swedbank считает, что эстонский ВВП в этом году снизится на 0,6%, SEB - на 0,7%, Luminor - на 1%.

Luminor Swedbank Эстония Ленно Уускюла ЕБРР
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