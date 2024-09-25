Эстония увеличит расходы на оборону до 3,6% ВВП в 2027 году

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Расходы на оборону и безопасность станут приоритетами госбюджета Эстонии в 2025 году.

"На военную оборону эстонского народа и страны правительство в течение следующих четырех лет выделит 5,6 миллиарда евро. К этому будет добавлено еще 1,6 миллиарда в рамках стратегии государственного бюджета на закупку боеприпасов для систем вооружения большой дальности до 2031 года", - сообщило в среду правительство республики.

Таким образом, ежегодные расходы на оборону в ближайшие годы составят не менее 3,3% валового внутреннего продукта и достигнут 3,6% ВВП в 2027 году. "На данный момент мы находимся на втором месте по доле оборонных расходов в НАТО после Польши и опережаем США", - подчеркивается в пресс-релизе.

Эстония продолжит оказывать помощь Украине в размере 0,25% ВВП, что превышает 100 млн евро в год.

В течение последующих четырех лет на инвестиции в национальную оборону будет выделено дополнительно 219 млн евро, из которых 165 млн евро будут направлены на укрепление внутренней безопасности. Финансируемые проекты включают обустройство границы с Россией, борьбу с гибридными угрозами и усиление гражданской защиты.

Чтобы покрыть стремительно растущие расходы на оборону, государство введет до конца 2028 года временный налог на безопасность.

Правительство в среду утвердило законопроект о государственном бюджете на 2025 год с доходами в 17,7 млрд евро и расходами в 18,2 млрд евро. Дефицит бюджета в следующем году сохранится на уровне 3%. В четверг премьер-министр Кристен Михал передаст проект госбюджета парламенту на утверждение.