Главы финансовых ведомств БРИКС подготовили доклад о трансграничной системе платежей

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Министры финансов и управляющие центробанками стран БРИКС подготовили для своих лидеров доклад о возможном развитии альтернативной трансграничной системы платежей и расчетов, сообщил на брифинге глава Минфина России Антон Силуанов после этого делового форума в Москве.

"Мы говорим о необходимости проведения расчетов на базе новых технологий с использованием цифровых финансовых активов. Это быстрее, дешевле, надежнее, без участия банков и инфраструктуры третьих стран", - сказал он.

Эта тема стала одной из инициатив российской стороны, которая в этом году председательствует в БРИКС.

"Нам сейчас нужно, чтобы расчеты были вне политики, чтобы расчеты проводились между нашими участниками внешнеэкономической деятельности без каких либо влияний и ограничений", - объяснил министр, отметив, что такая система должна стать альтернативой уже существующей.

Кроме того, стороны обсудили вопросы создания своего собственного депозитария и возможности учета ценных бумаг внутри стран БРИКС. "Чтобы могли работать депозитарии на собственной платформе с учетом новых технологий, с использованием систем распределенного реестра. Новация заинтересовала наших партнеров, взяли в проработку", - сказал он.

Также участники встречи обсудили вопрос создания альтернативы таким институтам, как Clearstream, Euroclear - BRICS clear. "Будем развивать такую же систему", - пояснил Силуанов.

Обсуждались перспективы создания перестраховочной компании стран БРИКС. "Видим потребности в таких услугах, для больших сделок, для больших торговых операций нужна поддержка со стороны более крупных страховых операторов. Эта тема тоже нашла отражение в общем заявлении министров финансов и глав центробанков", - сообщил Силуанов.

По его словам, многие страны "очень аккуратно" подходили к инициативам России, "поскольку они не сталкивались с внешними ограничениями, внешними препятствиями для расчетов", но готовы проработать предложения. Страны же, которые уже столкнулись с ограничениями, поддержали их.

Он отметил, что пока это только обсуждение. "У нас нет общих выверенных решений, конкретных предложений для лидеров, пока мы подготовили доклад", - сказал министр. Эти вопросы, как ожидаются, будут обсуждаться на саммите БРИКС в Казани в конце октября.