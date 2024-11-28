Рябков заявил, что в создании финансовой системы БРИКС пройдена точка невозврата

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В создание финансовой системы в рамках БРИКС, альтернативной существующим, заложена прочная основа, но говорить о темпах этого процесса пока рано, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Главное, что пройдена точка. Назову ее точкой невозврата", - сказал он журналистам в четверг по итогам встречи шерп и су-шерп БРИКС, отвечая на вопрос о темпах создания альтернативной банковской системы в рамках БРИКС.

По словам замминистра, "мы сделали важные шаги вперед". "Мы не создаем замену чему бы то ни было, мы создаем структуру, которая может быть использована для нашего роста и развития", - подчеркнул высокопоставленный дипломат. По его словам, это делается для того, "чтобы враждебно настроенные государства не имели нынешних ресурсов в плане ограничения нашего развития и иного негативного воздействия на наши экономики".

"А темп будет зависеть от того, как это будет сформулировано нашими лидерами", - добавил Рябков.

Замглавы МИД подчеркнул: "мы заложили хорошую основу, добротную, надежную, стабильную основу для создания альтернативы структурам в сферах банковского обслуживания и финансов, где по-прежнему, к сожалению, доминирует западная группа".

"Здесь не все просто, прогресс на этом направлении требует особой тщательности и внимания", - сказал замминистра. Он отметил, что члены БРИКС по линии всех профильных ведомств уделяют много внимания этому вопросу "для того, чтобы появилась, наконец, работоспособная система в этой сфере".