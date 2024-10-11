AMD спрогнозировала, что рынок графических ИИ-чипов для ЦОД к 2028 г. достигнет $500 млрд

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Рынок графических процессоров для ориентированных на искусственный интеллект (ИИ) центров обработки данных (ЦОД) будет расти более чем на 60% в год и к 2028 году достигнет $500 млрд, прогнозирует американский производитель микрочипов Advanced Micro Devices.

Такое заявление в ходе ИИ-мероприятия компании в четверг сделала ее главный исполнительный директор Лиза Су.

Ранее AMD ожидала, что размер этого рынка превысит $400 млрд к 2027 году.