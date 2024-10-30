AMD увеличила чистую прибыль в III квартале в 2,6 раза

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Американский производитель микрочипов Advanced Micro Devices Inc. (AMD) увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2024 года в 2,6 раза, выручку - на 18%.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в минувшем квартале составила $771 млн, или $0,47 на акцию, по сравнению с $299 млн, или $0,18 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов составила $0,92 на акцию, что совпало с консенсус-прогнозом опрошенных FactSet аналитиков.

Квартальная выручка AMD увеличилась до $6,82 млрд с $5,8 млрд годом ранее. Эксперты в среднем ожидали этот показатель на уровне $6,71 млрд.

Выручка подразделения, занимающегося выпуском чипов для дата-центров, подскочила более чем вдвое, до $3,55 млрд (прогноз аналитиков - $3,49 млрд), доход в сегменте компонентов для ПК вырос на 29%, до $1,9 млрд. В игровом сегменте выручка снизилась в 3,3 раза - до $462 млн.

Согласно прогнозу AMD, в четвертом квартале ее выручка составит $7,5 млрд плюс или минус $300 млн. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составляет $7,55 млрд.

В компании ожидают, что ее выручка в сегменте чипов для ИИ-разработок в этом году составит $5 млрд, заявила во вторник главный исполнительный директор AMD Лиза Су. В июле этот показатель прогнозировался на уровне $4,5 млрд.

Акции AMD подешевели на 7,6% на дополнительных торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 12,8%.