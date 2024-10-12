Лукашенко заявил о договоренности с "Роснефтью" найти нефть на Гомельщине

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о договоренности с российской компанией "Роснефть" изучить недра Гомельской области и найти там нефть.

"Мы договорились с руководителем "Роснефти" (Игорем Сечиным - ИФ), что мы "пощупаем" серьезно территории Гомельской области. И мы обязательно найдем там нефть (в советские времена скважины пробурили и бросили)", - заявил он, выступая перед аграриями Гомельской области. Его слова приводит госагентство БелТА.

Как добавил Лукашенко, "и мы эти деньги направим на развитие нашей Гомельщины".