Что произошло за день: суббота, 12 октября
Взрыв на АЗС в Грозном, жалоба Алишера Усманова в прокуратуру Кельна, закрытие сезона фонтанов в Москве
Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:
- Четыре человека погибли при взрыве на АЗС в Грозном на проспекте Мохаммеда Али. В числе жертв - двое детей. Возбуждено уголовное дело.
- Минобороны РФ сообщило об отражении пяти контратак ВСУ на курском направлении.
- Алишер Усманов подал жалобу в прокуратуру Кельна на немецкого журналиста Йоахима Зеппельта из-за публикаций о якобы имевшей место системе подкупа судей в Международной федерации фехтования.
- Лукашенко сообщил о договоренности с "Роснефтью" об изучении недр Гомельской области для поиска нефти.
- Шторм оставил без электричества около 1,6 млн человек в бразильском Сан-Паулу. Не менее пяти человек погибли.
- Сезон работы фонтанов в Москве завершился в субботу.