Что произошло за день: суббота, 12 октября

Взрыв на АЗС в Грозном, жалоба Алишера Усманова в прокуратуру Кельна, закрытие сезона фонтанов в Москве

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Четыре человека погибли при взрыве на АЗС в Грозном на проспекте Мохаммеда Али. В числе жертв - двое детей. Возбуждено уголовное дело.

- Минобороны РФ сообщило об отражении пяти контратак ВСУ на курском направлении.

- Алишер Усманов подал жалобу в прокуратуру Кельна на немецкого журналиста Йоахима Зеппельта из-за публикаций о якобы имевшей место системе подкупа судей в Международной федерации фехтования.

- Лукашенко сообщил о договоренности с "Роснефтью" об изучении недр Гомельской области для поиска нефти.

- Шторм оставил без электричества около 1,6 млн человек в бразильском Сан-Паулу. Не менее пяти человек погибли.

- Сезон работы фонтанов в Москве завершился в субботу.