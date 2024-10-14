Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре увеличил чистую прибыль по РСБУ на 6,6%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" в январе-сентябре 2024 года получил 40,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 6,6% больше, чем годом ранее.

Чистая прибыль банка по РСБУ в III квартале выросла в 1,6 раза к III кварталу 2023 года и составила 15,6 млрд рублей.

Чистый процентный доход банка в январе-сентябре 2024 года составил 50,8 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистый процентный доход в III квартале равнялся 17,2 млрд рублей (рост на 36,3%).

На 1 октября кредитный портфель банка до вычета резервов был равен 720,9 млрд рублей (рост на 6,5% по сравнению с 1 января 2024 года). За III квартал этот показатель увеличился на 3,1%.

Средства клиентов на 1 октября составили 616,4 млрд рублей (снижение на 4,8% по сравнению с 1 января 2024 года). В III квартале этот показатель снизился на 5,4%.

Собственные средства банка на 1 октября 2024 года достигли 194 млрд рублей, увеличившись с начала года на 13,3%, в III квартале - на 7,7%.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам II квартала 2024 года занял 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".