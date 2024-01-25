Банк "Санкт-Петербург" в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ на 2,2%

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Банк "Санкт-Петербург" в 2023 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) на 2,2% - до 48,7 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Чистая прибыль банка за 9 месяцев 2023 года составляла 38 млрд рублей. Таким образом, в IV квартале банк получил порядка 10,7 млрд рублей чистой прибыли.

Рентабельность капитала в 2023 году снизилась до 30,8% с 38,9% в 2022 году.

Чистый процентный доход после резервов в 2023 году вырос на 27,3% - до 50,7 млрд рублей. Этот показатель в IV квартале составил 13,9 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход в 2023 году сократился на 11,1% - до 12,7 млрд рублей.

Чистый доход от операций на финансовых рынках в 2023 году снизился на 67% и составил 13,2 млрд рублей.

Банк в 2023 году сократил операционные расходы на 2,9% - до 22,5 млрд рублей. Отношение расходов к доходам выросло до 29,7% с 24,5% в 2022 году.

Активы банка на 31 декабря 2023 года достигли 1 трлн 56,6 млрд рублей, увеличившись за год на 26,3%, в IV квартале - на 10,2%.

Кредитный портфель до вычета резервов в 2023 году вырос на 22,7% и составил 677,1 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель увеличился на 26,7% - до 519,3 млрд рублей, розничный - на 11,1% - до 157,8 млрд рублей.

Уровень просроченной задолженности в 2023 году сократился до 3,1% с 5,1% по итогам 2022 года. Уровень покрытия резервами просроченной задолженности на 31 декабря 2023 года составил 151%.

Средства клиентов в 2023 году почти не изменились и составили 647,4 млрд рублей.

Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ (Базель III), в 2023 году вырос на 22,3% - до 173,4 млрд рублей. Основной капитал сократился на 15,1% - до 107,0 млрд рублей.

Норматив достаточности основного капитала на 31 декабря 2023 года составил 12,7% против 18,1% по итогам 2022 года, норматив достаточности собственного капитала - 20,6% по сравнению с 20,3% на 31 декабря 2022 года.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам 9 месяцев 2023 года занимал 16-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".