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Решетников назвал внутренними рисками для макропрогноза РФ рынок труда и жесткую ДКП

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Основными внешними рисками для среднесрочного социально-экономического прогноза РФ является замедление мировой экономики, внутренние риски связаны с рынком труда и жесткой денежно-кредитной политикой (ДКП), заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в Госдуме на заседании комитета по бюджету и налогам, представляя макропрогноз.

"Несколько слов о рисках для прогноза. Они есть со стороны внешних условий - это замедление мировой экономики, сокращение мирового спроса на товары российского экспорта, дальнейшее усиление санкционного давления", - сказал министр.

"Есть и внутренние риски. Они связаны, прежде всего, с недостаточными темпами роста внутреннего производства, если не удастся нивелировать узкие места на рынке труда, капитала и технологий, а также несвоевременным смягчением жесткой ДКП", - перечислил Решетников внутренние риски для прогноза.

По его словам, "эти риски учтены в консервативном сценарии прогноза".

Глава Минэкономразвития напомнил, что в 2024 году ожидается рост ВВП на уровне 3,9%, а суммарно за 2024-2027 годы ВВП, согласно прогнозу, вырастет на 13%.

"ВВП РФ в номинальном выражении в этом году составит порядка 196 трлн руб. - это почти в два раза больше, чем было в 2020 году. В 2027 году номинальный объем ВВП достигнет 250 трлн руб.", - привел он ожидания по номинальному объему ВВП.

Министр также сообщил, что "инфляции после пика в начале июля начала замедляться". "Ожидаем, что тренд продолжится в 2025 году, в 2026 году показатель выйдет на целевой уровень Банка России (4,0% - ИФ)", - сказал Решетников.

Как сообщалось, среднесрочный базовый прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ в 2024 году на 3,9%, в 2025 году на 2,5%, в 2026 году на 2,6%, в 2027 году на 2,8%.

Инфляция в РФ, по прогнозу Минэкономразвития, в 2024 году составит 7,3%, в 2025 году - 4,5%, в 2026 году - 4%.

Минэкономразвития РФ Максим Решетников
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