Силуанов высказался против повышения налогов для банков

Капитал им нужен для кредитования экономики, считает министр финансов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российским банкам нужен капитал для кредитования, изымать часть прибыли за счет повышения налогов для кредитных организаций было бы неправильно, заявил в Госдуме министр финансов Антон Силуанов.

Прибыль банковского сектора России в 2023 году составила 3,3 трлн рублей. В 2024 году банки, по прогнозу ЦБ, могут заработать 3,3-3,8 трлн рублей. Депутаты не раз обращали внимание на высокий финансовый результат банковского сектора и предлагали часть прибыли у банков изъять, в том числе за счет повышения налоговой нагрузки.

"Всех задевает высокая банковская прибыль", - заявил глава Минфина. Он напомнил, что в предыдущие годы в силу различных ограничений для банков действовали регуляторные послабления.

"Сейчас эти послабления отменяются, и банкам нужен новый капитал. У нас сейчас нет внешнего финансирования, нам нужны собственные финансовые ресурсы. Где эти ресурсы? Конечно, это финансовый сектор и банки, поэтому чтобы банки могли давать больше ресурсов, им нужен свой собственный капитал. Поэтому эта прибыль, про которую все мы любим говорить - "Посмотрите, как выросла прибыль банков", пойдет на то, чтобы банки давали кредиты", - заявил Силуанов.

"Да, они (кредиты - ИФ) сегодня дороги, но как только мы будем нормализовать ситуацию с инфляцией, денежно-кредитная политика тоже будет смягчаться, поэтому и кредиты тоже будут дешеветь. Но банкам нужен капитал. Изымать дополнительно прибыль, все говорят, давайте повысим налог на прибыль для банков, не надо этого делать, потому что нужен капитал", - подчеркнул министр.

ЦБ не раз обращал внимание депутатов на то, что сальдированный финансовый результат российских организаций в 2023 году превысил 33,3 трлн рублей, что в 10 раз больше прибыли банков за прошлый год.

"Цифру по прибыли банков все хорошо знают, потому что мы на ежемесячной основе публикуем цифру того, как ситуация развивается в течение года, и уточняем прогноз. 3 трлн всем хорошо известны. Цифра сальдированного финансового результата для экономики в целом как-то более проходит по касательной, потому что никто про нее не сообщает, кроме Росстата", - сообщил депутатам зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Каждый человек, который предлагает взять больше налогов из банковского сектора, должен понимать, что каждый рубль налогов, изъятый из банков, снижает способность банков выдавать кредиты на 10 рублей, - заявил он. - Соответственно, есть выбор. Да, можно взять рубль налогами, но тогда у вас будет на 10 рублей меньше возможность банков создавать кредит в экономике. Безусловно, законодатели вправе принять любое решение исходя из того, что они считают правильным".