Китай предпримет меры по стимулированию финансирования предприятий

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Китай усилит финансовую поддержку предприятий, включив уровень репутации в число факторов для решения о кредитовании, заявил глава Государственного управления по регулированию рынка КНР Ло Вэнь на пресс-конференции в понедельник.

Финансовые учреждения будут учитывать контроль за качеством и репутацию бренда при рассмотрении заявок предприятий на получение кредита, сказал он. Этот шаг, как ожидается, улучшит доступ к финансированию, сообщает агентство "Синьхуа".

Помимо традиционных кредитов, Китай также будет создавать комплексные каналы финансирования для компаний с помощью таких инструментов, как использование акций, фондов и облигаций. Инициатива направлена на обеспечение дополнительного кредитования объемом 300 млрд юаней ($42,4 млрд) в год, что принесет пользу предприятиям различных секторов, сказал Ло Вэнь.

Он призвал приложить усилия для предоставления средним, малым и микропредприятиям индивидуальных финансовых продуктов и услуг, включая дифференцированные кредитные линии, условия финансирования и варианты погашения.

По состоянию на конец августа в Китае было зарегистрировано 125 млн частных предприятий, что составляет две трети от общего числа субъектов предпринимательства страны.

В минувшие выходные министр финансов КНР Лань Фоань заявил, что в ближайшем будущем в стране будет введен в действие пакет дополнительных мер фискальной политики для поддержки развития экономики.

В том числе пакет включает в себя повышение потолка госдолга для того, чтобы компенсировать накопившиеся долги местных правительств и оказать содействие в устранении долговых рисков.

Это "самая сильная мера по облегчению долгового бремени, введенная за последние годы", - сказал Лань Фоань на пресс-конференции в субботу. По его словам, этот шаг, "несомненно, является своевременной политической мерой".

"Это значительно снизит давление на местные власти для погашения долгов, высвободит больше ресурсов для экономического развития и повысит доверие хозяйствующих субъектов", - сказал министр.

В целях стабилизации рынка недвижимости Китай применит ряд инструментов налогово-бюджетной политики, включая целевые облигации местных властей и специальные фонды, снижение налогов, отметил он.

По словам Лань Фоаня, Китай выпустит специальные казначейские облигации для поддержки крупных государственных коммерческих банков для пополнения капитала первого уровня. Этот шаг направлен на повышение потенциала банков по кредитованию, что будет способствовать развитию реального сектора экономики.

Согласно официальным данным, по состоянию на конец июня коэффициент достаточности основного капитала первого уровня (core Tier 1) шести крупнейших госбанков в среднем составлял 12,3%.

По прогнозам, доходы бюджета будут расти медленнее, чем ожидалось, отметил Лань Фоань. С учетом достаточной устойчивости финансов правительство будет принимать комплексные меры, чтобы достичь равновесия доходов и расходов и выполнить бюджетные задачи, намеченные на этот год, отметил он.

Министр подчеркнул важность обеспечения бюджетных поступлений в соответствии с законами и нормативными актами, избегая при этом чрезмерного налогообложения для защиты прав и интересов хозяйствующих субъектов.

Китай также планирует в 2024-2025 гг провести ряд реформ, таких как улучшение бюджетной системы и совершенствование системы фискальных трансфертных платежей, заявил Лань Фоань.