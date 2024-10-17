Правительство Китая представило меры поддержки сектора недвижимости

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Власти Китая примут дополнительные меры, направленные на стабилизацию сектора недвижимости страны, сообщил на пресс-конференции министр жилья, городского и сельского строительства Ни Хун, передает "Синьхуа".

Правительство усилит поддержку проектов по реновации "городских деревень" в крупных городах и ветхого жилья, сказал он. В стране завершится реновация еще 1 млн единиц подобного жилья, жители которых получат денежную компенсацию. Министр подчеркнул, что все соответствующие условиям и требованиям проекты в сфере недвижимости будут включены в "белый список", а их разумные потребности в финансировании будут удовлетворены за счет кредитов.

Ни Хун отметил, что продажи недвижимости в крупнейших городах уже демонстрируют полномасштабную стабилизацию и что рынок "достиг дна" после трех лет корректировки.

По состоянию на 16 октября объем кредитов, одобренных для проектов недвижимости из "белого списка", достиг 2,23 трлн юаней ($313 млрд), сообщил на пресс-конференции замглавы Государственного управления финансового регулирования КНР Сяо Юаньци. Он ожидает, что к концу года данный показатель удвоится и превысит 4 трлн юаней.

В рамках "белого списка", запущенного в конце января этого года, местным властям предписано составить список проектов в сфере недвижимости, имеющих право на финансовую поддержку. Данный механизм является частью усилий Китая по стабилизации сектора недвижимости и повышению доверия к этой отрасли, на долю которой приходится почти 6% ВВП страны.

Министерство финансов Китая недавно ввело меры по оказанию помощи сектору недвижимости, разрешив местным органам власти использовать специальные облигационные фонды для покупки непроданных домов и неиспользуемой земли. Кроме того, Народный банк Китая снизил минимальный коэффициент первоначального взноса до 15% для всех покупателей.