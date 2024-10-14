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China Energy Investment вложит $24 млрд в завод по переработке угля

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - China Energy Investment Corp., крупнейший производитель угля в Китае, анонсировал строительство предприятия по переработке угля в жидкое топливо, передает Bloomberg.

Инвестиции в проект составят 170 млрд юаней ($24 млрд), открытие первой очереди завода ожидается в 2027 году. Предприятие будет работать на "зеленой" электроэнергии и сможет производить порядка 4 млн тонн продукции в год.

Завод будет расположен в городе Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Это один из крупнейших центров углепереработки в Китае - власти Хами намерены одобрить подобные проекты на общую сумму 300 млрд юаней в пятилетний период, завершающийся в 2025 году. К концу десятилетия эти проекты, как ожидается, будут потреблять 152 млн тонн в год.

Китай - ведущий производитель угля в мире, в прошлом году в стране было добыто 4,7 млрд тонн этого вида топлива. В то же время страна сокращает долю угля в электрогенерации, и в минувшем году солнечные и ветряные электростанции впервые произвели больше электричества, чем угольные.

Китай Синьцзян China Energy Investment Хами
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