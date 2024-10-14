ОПЕК снизила прогноз роста спроса на нефть в 2024 году на 100 тыс. б/с

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Прогноз роста мирового потребления нефти в 2024 году пересмотрен в сторону снижения на 106 тыс. баррелей в сутки - до 1,93 млн б/с, что означает потребление нефти в нынешнем году в объеме 104,14 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Аналитики снизили оценки спроса в I квартале на 90 тыс. б/с - до 102,81 млн /с, во II кв. - на 250 тыс. б/с, до 103,36 млн б/с, в III оценка понижена на 80 тыс. б/с - до 104,73 млн б/с, а на IV кв. осталась без изменений - до 105,61 млн б/с.

Как говорится в отчете, в оценку потребления во II квартале по странам ОЭСР внесены незначительные корректировки на основе полученных фактических данных, в III кв. прогноз для американских стран ОЭСР немного повышен, в основном благодаря США. По странам, не входящим в ОЭСР, были внесены некоторые корректировки, отражающие фактические данные, а также немного более низкие ожидания по некоторым регионам.

Ожидается, что в 2024 году страны ОЭСР увеличат спрос на нефть на 100 тыс. б/с, в основном в Америке, а страны Европы покажут небольшое снижение. Страны, не входящие в ОЭСР, продемонстрируют рост потребления на 1,8 млн б/с, локомотивом выступит Китай, также покажут рост Индия, Ближний Восток и Латинская Америка.

Аналитики снизили прогноз роста спроса и на 2025 год - еще на 100 тыс. б/с из-за стран, не входящих в ОЭСР, и теперь ожидают, что потребление нефти в следующем году вырастет на 1,64 млн б/с - до 105,78 млн б/с (в странах ОЭСР ожидается рост на 100 тыс. б/с, остальной рост придется на страны, не входящие в ОЭСР).

Предварительные данные за август показывают, что общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР снизились в месячном исчислении на 8,4 млн баррелей - до 2,828 млрд барр. Это на 4,8 млн баррелей больше, чем в августе 2023 года, но на 86 млн баррелей меньше, чем в среднем за последние пять лет, и на 157,4 млн баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень эффективности реализации сделки ОПЕК+).

В частности, запасы нефти снизились к предыдущему месяцу на 6,5 млн баррелей, до 1,319 млрд баррелей, нефтепродуктов - на 1,9 млн баррелей, до 1,509 млрд баррелей.