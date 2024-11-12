ОПЕК снова понизила прогноз роста спроса на нефть в 2024 и 2025 годах

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2024 году еще на 110 тысяч баррелей в сутки - теперь до 1,82 млн б/с, то есть, потребление нефти в мире в нынешнем году, как ожидается, составит 104 млн б/с. Коммерческие запасы стран ОЭСР в сентябре снизились на 7,5 млн баррелей.

Как говорится в ежемесячном отчете ОПЕК, прогноз повышен с учетом фактических данных для стран ОЭСР Америки и Европы, а также нескольких стран, не входящих в ОЭСР. В то же время для Китая, Индии, других стран Азии, Африки и других стран Евразии потребовался пересмотр в сторону понижения.

Понижены оценки спроса по всех кварталах текущего года: в I квартале - на 10 тысяч б/с, до 102,8 млн б/с, во II квартале - на 170 тысяч б/с, до 103,2 млн б/с, в III квартале - на 190 тысяч б/с, до 104,54 млн б/с, в IV квартале - на 50 тысяч б/с, до 105,56 млн б/с.

Прогнозируется, что спрос на нефть в странах ОЭСР вырастет примерно на 200 тысяч. б/с, в основном за счет стран ОЭСР Америки, при поддержке незначительного роста в странах ОЭСР Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. В странах, не входящих в ОЭСР, рост спроса на нефть прогнозируется примерно на 1,7 млн б/с в годовом исчислении за счет Китая, а также Индии, других стран Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

ОПЕК полагает, что рост спроса на нефть в 2024 году поддерживается ростом спроса на моторное топливо, а также здоровый экономический рост, особенно в странах не-ОЭСР. Также свой вклад внесут рост мощностей по нефтепереработке и нефтехимической маржи - в основном в Китае и на Ближнем Востоке.

Прогноз роста потребления нефти на 2025 год понижен еще на 103 тысячи б/с - до 1,5 млн б/с, ожидается, что мир потребит 105,57 млн б/с нефти. Из них страны ОЭСР увеличат спрос на 100 тысяч б/с, а страны не-ОЭСР - на 1,4 млн б/с.

Ожидается, что рост будет стимулироваться высоким спросом на авиаперевозки и устойчивой мобильностью на дорогах, а также здоровой промышленной, строительной и сельскохозяйственной деятельностью в странах, не входящих в ОЭСР. Аналогично, ожидается, что увеличение мощностей и рентабельность нефтехимической промышленности будут продолжать способствовать росту спроса на нефть.

Что касается нефтепродуктов, то спрос на нефть в 2025 году, по прогнозам, будет обусловлен потребностями в основном в керосине, а также в бензине. Ожидается также значительный рост продаж сжиженного углеводородного газа (СУГ), а потребление дизтоплива начнет восстанавливаться с низких уровней 2024 года.

Предварительные данные за сентябрь 2024 года показывают, что общие коммерческие запасы нефти ОЭСР снизились на 3 млн баррелей к августу - до 2,8 млрд, где они были на 159 млн баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень для оценки эффективности сделки ОПЕК+ - ИФ).

Из этого объема запасы нефти снизились на 7,5 млн баррелей, а запасы нефтепродуктов выросли на 4,5 млн баррелей. Так коммерческие запасы нефти стран ОЭСР составили 1,317 млрд баррелейчто на 118 млн баррелей меньше среднего показателя за 2015-2019 годы. Общие запасы нефтепродуктов ОЭСР составили 1,491 млрд баррелей - это на 41 млн баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы.