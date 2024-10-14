Оператор токийского метро провел IPO на $2,3 млрд

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Оператор токийского метро провел IPO на 348,6 млрд иен ($2,3 млрд), разместив акции по верхней границе заявленного ценового диапазона, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

IPO стало крупнейшим в Японии с момента размещения акций SoftBank Corp., телекоммуникационного подразделения SoftBank Group, более чем на $20 млрд иен в 2018 году.

Бумаги Tokyo Metro были проданы по цене 1,2 тыс. иен при заявленном диапазоне размещения 1,1-1,2 тыс. иен. В общей сложности компания разместила 290,5 млн акций, причем 80% размещенных бумаг были проданы японским инвесторам, остальная часть - иностранным.

До момента IPO правительству Японии принадлежало 53,42% Tokyo Metro, городским властям Токио - 46,58%. После размещения акций их совокупная доля в компании сократится вдвое, отмечает Bloomberg.

Организаторами IPO выступили Nomura Holdings Inc., Mizuho Financial Group Inc. и японское подразделение Goldman Sachs Group Inc.

Tokyo Metro является оператором девяти линий метро, которые ежедневно перевозят более 6,5 млн пассажиров.