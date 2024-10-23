Котировки Tokyo Metro взлетели на 45% после IPO на $2,3 млрд

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Цена бумаг Tokyo Metro, оператора токийского метро, подскочила на 45% в первый день торгов после крупнейшего первичного размещения акций в Японии за последние шесть лет, сообщает CNBC.

Компания привлекла 347 млрд иен ($2,3 млрд), разместив акции по цене 1,2 тысячи иен за бумагу при предварительно заявленном диапазоне размещения 1,1-1,2 тысячи иен. Спрос на акции со стороны инвесторов превысил предложение в 10-15 раз, писали СМИ.

В ходе торгов в среду котировки бумаг компании поднимались до 1,760 тыс. иен.

Аналитик Monex Group Джеспер Колл назвал Tokyo Metro "золотой жилой", отметив, что компания платит высокие дивиденды и генерирует стабильно высокий денежный поток.

"Это отличная акция как для портфеля розничных инвесторов, так и для глобальных инвестфирм и институциональных инвесторов", - добавил он.

Tokyo Metro работает с 1920 года и сейчас является оператором девяти линий метро, которые ежедневно перевозят более 6,5 млн пассажиров.