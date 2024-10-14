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Владелец 27% долей "Юкола-нефти" перерегистрировался в российский САР

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Новым собственником 26,58%-й доли саратовского ООО "Юкола-нефть" стала международная компания общество с ограниченной ответственностью (МКООО) "Юкола Холдинг", зарегистрированная на территории острова Октябрьский в Калининградской области, сообщается в ЕГРЮЛ.

Ранее владельцем этой доли была панамская "Юкола холдинг Инк".

МКООО "Юкола Холдинг" была включена в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский 19 сентября. Согласно ЕГРЮЛ, 100% МКООО принадлежит ОАО "Меркатор" (Киргизия).

"Юкола-нефть" была учреждена в 2002 году белорусским бизнесменом Валерием Шумским. После его смерти в ноябре 2020 года часть его доли перешла к наследникам бизнесмена. По данным ЕГРЮЛ, в числе собственников ООО Вероника Месячник (14,03%), Екатерина Шумская (12%), Ирина Шумская (14,68%), Елена Халецкая (1,2%), а также белорусский благотворительный Фонд имени Преподобной Евфросинии Полоцкой (7,48%).

Владение долями "Юкола-нефти" после смерти Шумского стало предметом ряда арбитражных споров, которые длятся до сих пор.

Согласно отчетности, на конец 2023 года активы "Юкола-нефти" составляли 8,4 млрд рублей. У компании 15 действующих лицензий на пользование недрами на участках в Саратовской и Самарской областях.

САР Октябрьский Юкола Холдинг Валерий Шумский Юкола-нефть Киргизия Панама
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