Владелец автомоек купил саратовский участок углеводородов, подняв цену в 600 раз

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Роснедра реализовали на аукционах право на пользование недрами в пределах трех участков углеводородов в Саратовской области – Хлебновского, Григорьевского и Западно-Карамышского.

Как сообщается на сайте для проведения торгов, аукцион по Хлебновскому участку выиграло ООО "СП-Волга", предложившие в качестве разового лицензионного платежа 374,22 млн рублей при начальной цене 600 тыс. рублей. Таким образом, платеж превысил стартовый в 623,7 раза.

Хлебновский участок площадью 11,6 кв. км расположен в Татищевском районе, извлекаемые ресурсы нефти по категории D1 - 0,3 млн тонн, извлекаемые ресурсы свободного газа по категории D1 – 0,1 млрд кубометров.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основным видом деятельности компании - победителя аукциона является оптовая торговля прочими бытовыми товарами. "СП-Волга" имеет сертификат на производство автоматической насосной установки для мойки автомобилей и спецтехники. На ее сайте говорится, что в минувшем году компания реализовала более 50 комплектов для моек самообслуживания (МСО), имеет сеть МСО в пяти городах России. Единственным владельцем ООО является Марат Зябиров. ООО в 2020 году получило выручку в размере 119,3 млн рублей, чистая прибыль составила 5,3 млн рублей.

В аукционе также участвовали ООО "Прикаспийская газовая компания", ООО "ЛюксНефтеТрансДобыча", ООО "Тюменское проектное бюро", ООО "Нефтяникъ", "ООО "НефтьПромОйл".

Победителем другого аукциона, по Григорьевскому участку, стала "Прикаспийская газовая компания". Победитель предложил за лицензию 65,78 млн рублей, или в 14,3 раза больше стартовой цены (4,6 млн рублей). На Григорьевский участок также претендовали ПАО "Богородскнефть", ООО "Юкола-нефть", ООО "Сабунский", ООО "Отрадное", "ООО "Восход".

Извлекаемые ресурсы Григорьевского участка по категории DL – 0,354 млн тонн, по категории D1 –1,5 млн тонн.

Право на пользование недрами Западно-Карамышского участка получит ООО "Газбытсервис-ЛТД", предложившее 24,2 млн рублей при стартовом платеже 22 млн рублей. В этом аукционе участвовали ООО "Нефтяная компания "ГеоНефтьТехнология" и ООО "Центр-Саратов".

Запасы свободного газа Западно-Карамышского участка площадью 12,8 кв. км по категории C1 – 146 млн кубометров, С2 – 728 млн кубометров.