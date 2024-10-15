Поиск

Розничная продажа вина в РФ за 9 месяцев увеличилась на 0,9%, водки - на 0,6%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Продажа виноградных вин в рознице за январь-сентябрь 2024 года выросла в РФ на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 42,31 млн декалитров (дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Розничные продажи водки увеличились на 0,6%, до 55,98 млн дал.

Служба также сообщила, что коньяка было реализовано 10,15 млн дал (на 4,2% больше), всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов - 87,93 млн дал (на 4,4% больше).

Игристых (шампанских) вин за этот период потребители приобрели на 11,1% больше (14,9 млн дал), ликерных - на 10,6% больше (974,3 тыс. дал).

Продажи слабоалкогольных напитков снизились на 13,5%, до 11,12 млн дал.

Всего за 9 месяцев в рознице в РФ было реализовано 166,63 млн дал алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 1,4% больше, чем годом ранее.

Росалкогольтабакконтроль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Nvidia обошла по капитализации Microsoft

Nvidia обошла по капитализации Microsoft

Нефть продолжает падение, Brent подешевела до $74,6 за баррель

Источник сообщил о предложении Минфина увеличить акциз на сладкие напитки с 2025 года

Источник сообщил о предложении Минфина увеличить акциз на сладкие напитки с 2025 года

S&P прогнозирует рост числа суверенных дефолтов в мире в ближайшее десятилетие

S&P прогнозирует рост числа суверенных дефолтов в мире в ближайшее десятилетие

Мосбиржа проводит дискретный аукцион для депозитарных расписок Qiwi из-за роста цены

МосБиржа провела размещение ЦФА на произведение искусства

Банк России повторил, что может повысить ставку на ближайшем заседании

Банк России повторил, что может повысить ставку на ближайшем заседании
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });