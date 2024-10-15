Розничная продажа вина в РФ за 9 месяцев увеличилась на 0,9%, водки - на 0,6%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Продажа виноградных вин в рознице за январь-сентябрь 2024 года выросла в РФ на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 42,31 млн декалитров (дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Розничные продажи водки увеличились на 0,6%, до 55,98 млн дал.

Служба также сообщила, что коньяка было реализовано 10,15 млн дал (на 4,2% больше), всего спиртных напитков крепостью выше 9 градусов - 87,93 млн дал (на 4,4% больше).

Игристых (шампанских) вин за этот период потребители приобрели на 11,1% больше (14,9 млн дал), ликерных - на 10,6% больше (974,3 тыс. дал).

Продажи слабоалкогольных напитков снизились на 13,5%, до 11,12 млн дал.

Всего за 9 месяцев в рознице в РФ было реализовано 166,63 млн дал алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), что на 1,4% больше, чем годом ранее.