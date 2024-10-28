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В России розничные продажи пива за 9 месяцев выросли на 7%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - За первые девять месяцев 2024 года россияне купили в рознице 553,8 млн декалитров (дал) пива, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Продажи пивных напитков за этот период выросли на 13,3%, до 77,2 млн дал.

Наиболее высокие темпы роста продаж были зафиксированы в секторе сидра, пуаре и медовухи. Этих напитков было продано почти 8,6 млн дал, что на 15,3% больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

По данным Росстата, производство пива в стране (кроме отходов пивоварения) в январе-сентябре этого года составило 719 млн дал, что на 9,5% больше, чем годом ранее. В сентябре в годовом выражении производство выросло на 14,1%, по сравнению с августом этого года - снизилось на 12,9%.

Росстат Росалкогольтабакконтроль
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