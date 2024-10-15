Строительство двух участков обхода Дербента обойдется в 13 млрд рублей

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Строительство двух участков автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" в обход города Дербента (Дагестан) обойдется в 13,117 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства объявило два открытых конкурса на поиск подрядчиков для строительства обхода Дербента на автодороге Р-217 "Кавказ" (трасса М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджаном).

Начальная цена первого контракта установлена в размере 8,959 млрд рублей. Подрядчику предстоит провести запуск четырехполосного движения, одной транспортной развязки и одного путепровода, установить восемь автобусных остановок, построить две площадки для отдыха и две площадки для размещения комплексов услуг и сервисов.

Начальная цена второго контракта – 4,159 млрд рублей. По завершении работ подрядчиком будет запущено четырехполосное движение, одна транспортная развязка и один путепровод, установлены шумозащитные экраны высотой 4 и 6 метров.

Срок исполнения двух контрактов – 1 декабря 2028 года.

Прием заявок на участие в конкурсах завершится 30 и 31 октября, итоги планируется подвести 1 и 2 ноября соответственно.

Как сообщалось, Упрдор "Кавказ" уже объявляло конкурс на поиск подрядчика для строительства еще одного участка обхода Дербента. Начальная цена контракта установлена в размере 11,52 млрд рублей. По завершении работ планируется запуск четырехполосного движения, двух транспортных развязок, двух мостов, четырех путепроводов и одного тоннеля.

Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту строительства объезда города Дербент.

В Дагестане планируется реконструкция участков федеральных автодорог в обход Хасавюрта, Махачкалы и Дербента. На их строительство предусмотрено порядка 42 млрд рублей. Общая сметная стоимость составляет более 75 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию всех трех обходов запланирован на 2028 год.