Строительство еще трех участков обхода Дербента обойдется в 11 млрд рублей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Строительство трех участков автомобильной дороги Р-217 "Кавказ" (I-III этапы) в обход города Дербента (Дагестан) обойдется в сумму до 11,147 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства объявило открытый конкурс на поиск подрядчика для строительства участков обхода Дербента на автодороге Р-217 "Кавказ" (трасса М-4 "Дон" - Владикавказ - Грозный - Махачкала - граница с Азербайджаном).

Подрядчику предстоит построить автодорогу протяженностью 18,1 км и провести запуск четырехполосного движения. Расчетная скорость - 100 км/ч. По проекту также предстоит переустройство газопроводов и воздушных линий электропередачи.

Срок исполнения контракта - 1 декабря 2028 года.

Прием заявок на участие в конкурсе завершится 14 ноября, итоги планируется подвести 18 ноября.

Как сообщалось, Упрдор "Кавказ" ранее уже объявил конкурсы на поиск подрядчика для строительства участков обхода Дербента (V-VII этапы), итоги которых планируется подвести 1 и 2 ноября. На строительство планируется направить порядка 24,6 млрд рублей. По завершении работ планируется запуск четырехполосного движения, транспортных развязок, мостов, путепроводов и тоннеля. Будут также установлены восемь автобусных остановок, построены две площадки для отдыха и две площадки для размещения комплексов услуг и сервисов.

Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту строительства объезда города Дербент.

В Дагестане планируется реконструкция участков федеральных автодорог в обход Хасавюрта, Махачкалы и Дербента. На их строительство предусмотрено порядка 42 млрд рублей. Общая сметная стоимость составляет более 75 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию всех трех обходов запланирован на 2028 год.