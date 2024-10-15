Глава "Россетей" отметил рост накопленного "сглаживания" в электросетевом комплексе

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Объем накопленного "сглаживания" в электросетевом комплексе сейчас превышает 130 млрд руб., сообщил на тарифной конференции ФАС глава "Россетей" Андрей Рюмин.

"Несмотря на все усилия, у нас общий объем "сглаживания" по регионам также возрастает. И сейчас он превышает 130 млрд рублей. И очень бы хотелось, чтобы эта цифра больше не увеличивалась, но я боюсь, что в следующем году придется констатировать, что и 130 млрд рублей мы тоже превысим и уже будем бить новые, так сказать, антирекорды", - сказал он в своем выступлении.

Под "сглаживанием" понимается часть НВВ (необходимой валовой выручки - ИФ), которая переносится с текущего периода регулирования на более поздний. Величина накопленного перераспределения необходимой валовой выручки, производимого в целях сглаживания роста тарифов территориальных сетевых организаций, является давней проблемой регулирования сетевого комплекса.

ПАО "Россети" - электросетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. В 2023 г. была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями - ИФ) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

После реорганизации доля государства в капитале "Россетей" составляет 75% плюс 1 акция, 6% приходится на казначейские акции, 1% - квазиказначейские (ООО "ФСК - Управление активами"), 18% акций принадлежит миноритарным акционерам.