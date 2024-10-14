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В Бурятии ограничили майнинг из-за энергодефицита

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Правительство Бурятии сообщило, что из-за энергодефицита в регионе ограничило майнинг криптовалют.

"В декабре 2022 года у нас работала комиссия Минэнерго, они увидели, что у нас переток электроэнергии происходит уже не со стороны Иркутской области, а из Бурятии в Иркутскую область. Потому что потребление Иркутской области очень большое, и это из-за майнинга. Минэнерго уже разрабатывает программу, смотрит, как урегулировать проблему на законодательном уровне. Запросили позицию регионов. Мы свою выразили: если майнинг будет влиять на жизнедеятельность региона, то, естественно, он должен быть ограничен. А в некоторых случаях и отключен. На территории республики мы майнинг ограничили", - сказал через пресс-службу зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Правительство напоминает, что регион работает над созданием резервных источников электроэнергии - начата модернизация ТЭЦ-2, запланировано увеличение количества энергоблоков Гусиноозерской ГРЭС, в центре города будет построена подстанция 32 МВт. Также в регионе развивается солнечная генерация - построено 6 станций (СЭС) мощностью 115 МВт, запланировано строительство еще двух (Джидинской и Новобичурской СЭС мощностью 50 МВт).

В сообщении также говорится, что "Бурятэнерго" (филиал ПАО "Россети Сибирь") предпринимает меры, чтобы не допустить повтора ситуации с аварийностью, сложившейся прошлой зимой.

"На 61 трансформаторной подстанции, где были перегрузы, увеличили мощность. В том числе за счет "перекатки" с перегруженных подстанций на недозагруженные. В частности, в самых сложных точках - в Нижнем Саянтуе, в Октябрьском районе и на Левом берегу Улан-Удэ", - отмечает пресс-служба.

В конце 2023 года Минэнерго разработало проект постановления правительства, согласно которому тарифы на передачу электроэнергии для криптомайнеров могут вырасти в 2-5 раза. По словам источника "Интерфакса", ранее также обсуждался ввод обязательной маркировки майнингового оборудования, чтобы отслеживать его путь от ввоза на территорию России до места установки и использования.

Летом 2024 года президент Владимир Путин заявлял, что неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. Это уже отмечается в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае. Он привел оценку Минэнерго, по которой ежегодно на цели криптомайнинга расходуется 16 млрд кВт.ч электроэнергии, то есть почти 1,5% от общего энергопотребления в стране, и энергопотребление криптомайнингом продолжает расти.

Минэнерго Улан-Удэ Бурятия Евгений Луковников Бурятэнерго
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