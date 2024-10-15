НСПК создаст совет участников и пользователей платежного рынка

Его первое заседание пройдет 7 ноября

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") создает совет участников и пользователей платежного рынка, его первое собрание пройдет 7 ноября, говорится в сообщении НСПК.

Основные задачи совета включают анализ коньюнктуры рынка, внедрение инноваций и технологий. Для формирования состава совета НСПК направила приглашения представителям финансового рынка и других игроков платежной сферы. Вступить в него могут представители системно значимых банков, маркетплейсов, операторов фискальных данных и других организаций. Всего в совет войдет не более 30 участников.

"Совместно с участниками мы будем обсуждать также вопросы внедрения единых и прозрачных стандартов платежных технологий. Все решения по итогам заседаний будут приниматься методом голосования", - сказал генеральный директор НСПК Дмитрий Дубынин, слова которого приводит пресс-служба.

Среди основных целей первого собрания совета - обеспечение платежного суверенитета и развитие рынка на равных условиях в интересах всех игроков. Его основная повестка будет представлена участникам 22 октября.

Национальная система платежных карт была создана российскими властями в 2014 году после введения против России ряда санкций. НСПК объявила о начале эмиссии первых карт "Мир" в декабре 2015 года. Единственным акционером НСПК является Банк России.